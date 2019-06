Bergen op Zoom bestrijdt vanaf dinsdag de eikenprocessierups

De gemeente heeft de afgelopen weken bomen gecontroleerd. Bomen met nesten zijn voorzien van een rood-wit lint. Die worden dus niet gekapt, zoals wel wordt gedacht. De nesten en rupsen worden met een stofzuiger uit de gemarkeerde bomen gezogen. Er hoeven dus geen bestrijdingsmiddelen te worden gebruikt.

Wind

De straffe wind van de afgelopen week bezorgt wel wat extra kopzorgen. Want veel nesten zijn met rupsen en al uit de bomen gewaaid. Die rupsen kruipen gewoon weer de bomen in, of vestigen zich in onderliggende beplanting of laag op de stammen. Maar ze gaan ook aan de wandel over de straten, door bermen en door tuinen.

Meestal zoeken de rupsen elkaar snel weer op, zodat ze in groepjes of groepen tegelijk over de grond lopen, maar de kans is ook groot dat ze nu alleen op zoek gaan naar bomen. Als eenling zijn ze minder snel als eikenprocessierups te herkennen. Komt bij dat ze zich niet zullen storen aan rood-witte linten en ook in niet gemarkeerde bomen zullen kruipen.

Wegspuiten

Er zijn ook gemeenten, zoals Etten-Leur, die niet hebben gewacht tot het moment dat de rupsen drie keer verveld zijn. Dat is de levensfase dat ze die hinderlijke brandhaartjes krijgen. Etten-Leur heeft de nesten een maand geleden al preventief weggespoten. Dat is gedaan met het biologische bestrijdingsmiddel Xentari, bestaande uit bacteriën, waarvan wordt gezegd dat het niet schadelijk is voor mensen en dieren. Ook andere insecten ondervinden er geen hinder van.

De rupsen worden in de gemeente Bergen op Zoom van Noord naar Zuid bestreden, waarbij extra aandacht is voor plaatsen waar de overlast van de brandharen groot is. Deze haartjes kunnen irritatie van huid, ogen en luchtwegen veroorzaken.

De bestrijding van de rupsen vindt alleen plaats in bomen van de gemeente. Hierbij worden alleen de bomen langs de openbare weg en op recreatieve terreinen gedaan. Bomen verder van de openbare weg af worden met rust gelaten. De rups heeft namelijk ook natuurlijke vijanden. En deze verblijven, en overwinteren, in de nesten. Om de natuurlijke vijanden zoals sluipvliegen en sluipwespen een kans te geven om zich te ontwikkelen worden deze nesten met rust gelaten.