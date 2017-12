Bergen op Zoom beslist dinsdag over doorgaan 'illegale' kerstmarkten

BERGEN OP ZOOM - De kerstmarkten op het terrein van midgetgolfbaan Meilust in Bergen op Zoom zijn afgelopen zaterdag en zondag illegaal gehouden. Toch bekijkt het college van B en W dinsdag of de kerstmarkten in de komende weekenden mogen doorgaan, inclusief het fiat van de gemeente.

Exploitant Bianca Verlinden heeft in oktober een vergunning aangevraagd om zes markten te houden in december. Op het terrein staan maximaal vijftig kramen waar volgens Verlinden ‘iedereen zijn spullen kan verkopen’. ,,Denk aan zelfgemaakte producten en zo. Ook is er een oliebollenkraam en hebben we een alcoholvergunning aangevraagd om glühwein te verkopen. Maar we hebben een afwijzing gekregen”, zegt Verlinden.

Ze heeft daar bezwaar tegen ingediend, dat werd eveneens afgewezen. Alleen als ze kon bewijzen dat meer dan vijftig procent van de standhouders buurtbewoners waren (om te voorkomen dat het commercieel is), zou het evenement mogelijk zijn. ,,Vier dagen voordat de eerste kerstmarkt zou beginnen, hebben we dat te horen gekregen. We hadden alles al geregeld en hebben toch besloten hem te laten doorgaan.”

Treintje

De onderneemster stelt dat de buurt haar kerstmarkten steunt. Zo heeft wijkvereniging Meilust 300 euro vrijgemaakt om tijdens het laatste kerstmarktenweekend (16 en 17 december) een treintje door de wijk te laten rijden dat bezoekers van en naar het terrein brengt. ,,Iedereen is enthousiast. Ik begrijp dan ook niets van de houding van de gemeente.”

Gemeentewoordvoerder Erwin Stander zegt dat er intensief contact is geweest met Verlinden. ,,Het evenement is volgens de huidige beleidsregels eigenlijk niet mogelijk. Maar B en W hebben de ambtenaren gevraagd om er toch nog eens naar te kijken. We willen initiatieven vanuit de bevolking vooral ondersteunen. We waren daarover nog in gesprek, maar ze heeft toch de kerstmarkten gehouden.”