Bergen op Zoom als satellietstad van Film by the Sea is succes: ‘Meer bezoekers dan vorig jaar’

Afgelopen donderdag tot en met zondag fungeerde de bioscoop in Bergen op Zoom als satellietstad voor filmfestival Film by the Sea. Er zijn acht nieuwe, nog niet uitgebrachte films vertoond bij C-Cinema Kiek in de Pot. Precieze bezoekersaantallen waren zondag nog niet bekend, maar Ria Adriaansen van filmclub Cinema Paradiso bevestigt wel dat er meer bezoekers zijn geweest dan vorig jaar.

Blije gezichten

Een prestatie, aangezien het mooi weer was en mensen normaal gesproken dan minder vaak naar de bioscoop gaan. Ook werden er twee films minder dan vorig jaar vertoond. ,,Door corona zijn veel films niet uitgekomen en gaan er nu pas veel in première. Er ligt bij de bioscoop een arsenaal aan films op de plank. De Film by the Sea-films staan naast de gewone bioscoopagenda op het programma, dus we moesten een klein stapje terugdoen met het filmaanbod.” Ook Jan Doense, directeur van het Vlissingse filmfestival, kwam zondag langs in Bergen op Zoom. ,,Hij was zeer tevreden, en wij ook", zegt Adriaansen. Zij en Jan Luijsterburg hebben de films die in Bergen op Zoom zijn vertoond uitgezocht. ,,Leuk om te zien dat mensen zó blij waren om weer naar de bioscoop te kunnen. Sommigen wisten nog niet eens dat dat überhaupt weer kan.”

Later opnieuw te zien

Een aantal van de films zullen ook bij filmclub Paradiso te zien zijn als ze eenmaal uitgekomen zijn. Dat kan best een paar maanden duren. ,, Riders of Justice willen we graag rond de kerst vertonen. Maar ook Délicieux zal te zien zijn bij ons: die komt volgend jaar pas uit. En slotfilm The Duke : echt een Britse feelgood feestfilm. Bij die film kom je vrolijk naar buiten.”

Toen corona in 2020 roet in het programma van het filmfestival in Vlissingen gooide, werden er ook films vertoond in Middelburg, Terneuzen, Goes en Zierikzee, én in Bergen op Zoom. Dat beviel zo goed, dat de organisatie dit jaar opnieuw met satellietsteden werkt. Of dat ook in 2022 weer zal gebeuren, is nog niet bekend. ,,Er zal nog wel over geëvalueerd gaan worden. Maar ik hoop het wel, vanuit filmclub Cinema Paradiso zijn we daar altijd toe bereid.”