Bergen loopt uit voor Op de T-Festival

BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom loopt Hemelvaartsdag massaal uit voor het Op de T-Festival. Met bands als The Havannas, Sven Hammond en Papa GoNi op het podium van het Wilhelminaveld. Jong en oud geniet zittend in het gras, of hangend aan een tafel van de muziek, het bier en het voorbijlopende volk.

Een stroom mensen loopt of fietst richting het Wilhelminaveld. Kinderen in bolderkarren. In een draagzak op de buik. Ouderen met een rollator of driewieler. Heel de stad loopt uit voor het festival dat niet meer weg te denken is uit Bergen op Zoom. Met dit jaar een nog breder scala aan optredens. Van pop en rock, tot wereldmuziek van PaPa GoNi.

Stijlen

De organisatie van het festival Op de T heeft goede connecties met de weergoden. Want ook de achtste editie is droog verlopen. Programmeur Gilly Verrest laat met het festival zien en horen wat er in ons land aan leuke stijlen en nieuwe artiesten, soms nog net onder de radar opererend, afspeelt. Zoals The Havannas, een band die bestaat uit vier jonge muzikanten die jazz, funk en rock maken.

Op het veld is het genieten. Van de muziek, het eten, de drank en de mensen. Met dames in kleurrijke jaren zestig kleding, swingend voor het podium. Alsof de hippiescene terug is van weggeweest. Ze gaan compleet uit hun dak op de muziek van Sven Hammond, die op het podium het publiek vermaakt.

Quote Het is hier echt super gezellig Leida Daalmeijer

Tussen de optredens door, spelen op de nabijgelegen festival markt, kleinere bandjes. "If I go crazy, then you still call me superman", zingt Leida Daalmeijer, zangeres van de akoestische band Coffeebreak. Samen met Peter Kok en Jacco van Gastel treedt ze meerdere keren op. ,,Het is hier echt super gezellig." Ondertussen laat een ventje een henna tattoo op zijn bovenarm zetten.

Kraampjes

Wie nog even wat aan zijn haar wil doen, kan bij de barbier plaatsnemen. Verder zijn op de markt kraampjes met tweedehands kleding en zelfgemaakte sieraden. Wie tot laat wil blijven plakken, kan dat. Rond het terrein staan foodtrucks met zelfgemaakte loempia's, verse frieten en zelfs een heuse barbecue. Die vinden later in de middag gretig aftrek. Net als het bier, dat rijkelijk vloeit.

Het festival wordt donderdagavond afgesloten met een afterparty in Gebouw-T, waar deejays tot in de late uurtjes voor de muziek hebben gezorgd.