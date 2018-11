Bergen in brokken, het verdwenen Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Het telt ruim 300 pagina’s. Heet Bergen in brokken. Het laat zien wat er de voorbije 50 a 60 jaar aan gebouwen is verdwenen in Bergen op Zoom. En wat er voor terugkwam. ,,De lezer zal veel oh ja momenten beleven”, verwacht Marc van der Steen.

Volledig scherm Willem Vermeulen van de Geschiedkundige Kring toont Bergen in brokken © Jan van de Kasteele Een kloek boek. Zo noemt bestuurslid Van der Steen Bergen in brokken. Drie jaar werk is eraan verricht. Zaterdag presenteert de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom dit boekwerk. Ter afsluiting van de viering van het vijftigjarig bestaan. Dat gebeurt op de plek van het voormalig abattoir, in Bergen op Zoom. Op de hoek van Zuid-Oostsingel en Jacob Obrechtlaan. Nu staat er het kantoor van de Rabobank.

Villa Helena aan het Bolwerk, het Juvenaat, de wielerbaan bij De Raayberg, de Warandeflat, Avondvrede, de kerk van de H. Martelaren van Gorkum, de brandweerkazerne, het Sint Aloysiuspatronaat, de villa Meilust. Het zijn slechts wat voorbeelden van de vijftig gebouwen die in Bergen in brokken zijn terug te vinden. Vijftig. Vanwege vijftig jaar Geschiedkundige Kring.

Geschenk

Elk van die gebouwen of locaties in de stad beslaat vier tot acht pagina’s in het boek. Rijkelijk voorzien van foto’s. Van hoe het was, van de sloop, van de nieuwbouw die ervoor in de plaats kwam. Daarom telt het jongste boek van de Geschiedkundige Kring maar liefst 430 afbeeldingen. Er deden veertien auteurs aan mee.

Willem Vermeulen, een van de makers van het boek, spreekt van een ontdekkingstocht. ,,Bergen in brokken is een tijdsdocument. Met veel unieke foto's. Maar het is meer dan een plaatjesboek. Je ziet de ontwikkeling van de stad. En hoe er in verschillende tijden met erfgoed is omgegaan.” Bergen in brokken is geen totaaloverzicht, benadrukt hij. Maar een keuze. ,,We hadden een veel langere lijst met gebouwen en locaties.”

Op de cover van het boek van de Geschiedkundige Kring prijkt een foto van de sloop van Nedalco, de achterzijde laat de sloop van het Juvenaat zien.

Leden krijgen het boek als geschenk, maar wie geen lid is en toch het boek wil kan het voor 29,95 euro kopen bij de plaatselijke boekhandels. Het is in beperkte mate beschikbaar, benadrukt Van der Steen.