Bergen heeft nog ruim twee ton tegoed van failliete stichting

‘Mooiste fiets­straat van Nederland’

13 februari HALSTEREN - Het is de mooiste fietsstraat van Nederland! Er is niets mis met de kleurstelling van de fietsstraat Halsterseweg en ook niet met de verlichting. Dat zegt Lucas Jansen van het Comité Halsterseweg Pro Fietsstraat in reactie op de kritiek van Twan Coehorst die een enquête onder bewoners in zijn deel van de straat heeft verspreid.