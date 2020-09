‘Bergen graag ook in 2021 satellietstad Film by the Sea’

BERGEN OP ZOOM - Met zo’n 300 betalende toeschouwers en 150 kinderen is Bergen op Zoom een succesvolle satellietstad van het Zeeuwse festival Film by the Sea gebleken. Filmclub Cinema Paradiso hoopt er bij de editie 2021 weer bij te zijn.

Dat zegt secretaris Ria Adriaansen van de Bergse filmclub, die aanhaakte bij Film by the Sea toen de organisatie door corona niet de gebruikelijke massa bioscoopliefhebbers kon herbergen in Vlissingen alleen. Dus zetten ook vijf Zeeuwse filmhuizen én de Bergse Cinema Kiek in de Pot de deuren open.

,,Supervol zat het niet, maar voor een satellietstad trokken we behoorlijk wat volk. Veel meer dan Terneuzen en Zierikzee en ook wat meer dan Goes”, meldt Adriaansen. ,,De sfeer was gezellig, het is ons prima bevallen. Leuk om blije, dankbare gasten te zien omdat ze op vier dagen bij ons terecht konden.”

Geen buitenvoorstelling...

Het betrof niet alleen West-Brabantse en Zeeuwse deelnemers. ,,Sommigen die anders dagenlang in een hotel in Vlissingen zaten, kozen nu voor een bezoek aan onze bioscoop. Al werd een enkeling bij het intikken van Kiek in de Pot door zijn navigatiesysteem op het verkeerde been gezet en dacht dat het om een buitenvoorstelling op de Kiek ging.”

Quote Hopelijk zijn we volgend jaar weer satelliet­stad en kunnen we het festival in Bergen op Zoom meer 'aankleden’ Ria Adriaansen, secretaris filmclub Cinema Paradiso

Wat Adriaansen betreft, fungeert Bergen op Zoom ook volgend jaar als satellietstad. ,,Organisator Jan Doense moet alles nog evalueren, daar worden wij in betrokken. We zouden het jammer vinden als onze deelname eenmalig zou blijken. Hopelijk kan Film by the Sea in 2021 coronavrij plaatsvinden. Dan moet het lukken om met de Bergse horeca en ondernemers het festival hier aan te kleden met muziek, activiteiten en eten, bijvoorbeeld met foodtrucks.”

Ondanks corona 21.388 bezoekers

Directeur Doense oogstte lof met zijn corona-editie, al kan hij zich niet nog zo’n uitgave veroorloven. Normaal trekt het Vlissingse festival in tien dagen circa 45.000 bezoekers, dit jaar 21.388. ,,Toch is dat veel meer dan we in ons meest optimistische scenario hadden verwacht”, aldus Doense.

Hij is positief over de satellietsteden. ,,Als het even kan, doen we dit volgend jaar weer. Ik vind het goed om Film by the Sea breder te trekken.”

Quote Als het even kan, werken we volgend jaar weer met satelliet­ste­den. Ik vind het goed om Film by the Sea breder te trekken Jan Doense, directeur Film by the Sea

Nederlands Film Festival

De Bergse C-Cinema Kiek in de Pot draait vanaf vrijdag ook mee in het Nederlands Film Festival, dat ook vanwege de door corona beperkte zaalcapaciteit vanuit Utrecht uitwaaiert over het hele land. Tot en met 3 oktober worden er acht NFF-Publiekspremières vertoond op hetzelfde moment als in Utrecht. Vrijdag om 19.00 uur is de openingsfilm Bulado te zien.