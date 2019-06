'Bergen beter af als Artikel 12-gemeente', vindt bezorgde BSD

De raad besprak donderdag het beleidskader 2020-2023, met plannen en ambities. ,,Maar ik zie geen beleid, want er is geen geld”, aldus BSD’er Louis van der Kallen. ,,Als we, zoals wij in 2009 al zeiden, een Artikel 12-gemeente waren geworden, hadden we nu 40 à 48 miljoen euro minder schuld.”