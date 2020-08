Bergen betaalt minder aan West-Brabants Archief

Hoe vieren Marokkanen vakantie in coronatijd? ‘Klassieke beeld van met de auto naar Marokko niet meer van deze tijd’

17 augustus De Marokkaanse overheid neemt maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. De noodtoestand is vorige week verlengd tot 10 september 2020. Het advies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is om alleen naar Marokko te reizen als het noodzakelijk is. Hoe vieren Brabantse Marokkanen nu hun vakantie in coronatijd?