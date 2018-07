Berg snoeiafval vliegt in brand in Hoogerheide, voertuigen van vliegbasis helpen blussen

video Dit houten ei geeft de dementeren­de Dinie weer contact met haar naasten

9:53 OSSENDRECHT - Weer kunnen communiceren met een dement familielid. Wie wil dat nu niet? Het is nu mogelijk bij zorgcentrum Mariahove in Ossendrecht. Dat alles dankzij een crowdfundactie van Teuntje Deen, die zowel haar grootouders als de bewoners een CRDL cadeau deed. Een houten ei dat aanraking omzet in bekende geluiden.