Bep Klaassen rolde in de bowlingsport en stapte er nooit meer uit

HOOGERHEIDE - Ze had al twee NK-titels op zak, acht EK-deelnames en zo’n 180 bekers bij elkaar gebowld. Maar een lintje voor haar jarenlange bestuurlijke verdiensten in de bowlingsport? Daar had Bep Klaassen echt niet op gerekend.

Toch zat ze op de dag van de lintjesregen thuis in Hoogerheide klaar bij de telefoon om de secretaris van de Nederlandse Bowling Federatie te feliciteren met zijn ridderschap. ,,Maar toen werd ik zelf gebeld, door de gemeente Woensdrecht. Nou had ik een klacht ingediend omdat het speeltuintje hiervoor was vernield, dus dacht ik dat het daarover ging.”

Uit liefde voor de sport

Niet dus. Ze belde echtgenoot Piet die om boodschappen was en rechtsomkeert maakte. Even later ontving ze bloemen van burgemeester Steven Adriaansen. ,,Nog dezelfde dag werd het huis één bloemenzee. Superleuk en ik ben trots op mijn lintje. Een hele eer, maar ik heb me altijd voor het bowlen ingezet uit liefde voor de sport, zeker de jeugd. En dat blijf ik doen.”

Bep Klaassen uit Hoogerheide ontving op 24 april een bos bloemen van de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen. Later dit jaar krijgt ze haar lintje opgespeld.

Bowlingclub De Luxor

Bep werd geboren in Breda en groeide op in Vlaardingen. ,,Omdat mijn toenmalige man bij General Electric ging werken, verhuisden we in 1972 naar een flat in Bergen op Zoom. Ik ging er een keer bowlen met een neef en na twee maanden zat ik al in het bestuur van bowlingclub De Luxor.”

Niet wonen in Plastic City

Maar het stel wilde liever een huis met een tuin. ,,Veel GE-personeel woonde bij de Rode Schouw in Halsteren, maar dan zat je in ‘Plastic City’ altijd tussen collega’s.” Dus verkasten ze een jaar later naar Hoogerheide, waar Bep in 1979 bij Familyland Bowlingvereniging Hoogerheide hielp oprichten.

Van Familyland naar De Zeeland

Ze bleef er bestuurslid tot 2015, toen de bowling in De Zeeland opende. Daar stond ze aan de wieg van Bowling Vereniging Bergen op Zoom. ,,Met twaalf banen het dubbele van Familyland waar je geen toernooien kon houden.”

Nederlandse Bowling Federatie

In 2018 verruilde ze het Bergse bestuur voor de Nederlandse Bowling Federatie. ,,Ik zat in de commissie die in april het EK jeugd in Tilburg zou houden, maar dat is afgelast vanwege corona.” Klaassen is wedstrijdleider, trainster en begeleidt de regionale jeugdselectie. Sinds 2019 geeft ze, met gebarentolk, les bij de Zeeuws-Brabantse Sportvereniging voor Doven.

Heerlijk je zinnen verzetten

,,Ik ben zowat dagelijks met bowlen bezig. Vroeger heerlijk om mijn zinnen te verzetten toen ik een drukke baan had bij Bradford Engineering in Putte, en later in Heerle. Zelf bowl ik nog wel, maar na een armbreuk niet meer zo heel super fanatiek.”

NK-goud met gemiddelde boven de 180

Vroeger wel. Ze was geen recreant van biertje, bitterballetje, bowlen. Klaassen won in de jaren 80 twee keer het NK in de C-klasse met een gemiddelde boven de 180 en vertegenwoordigde Nederland acht keer op het EK 50+. ,,Zo lang ik kan, blijf ik actief in de sport.”