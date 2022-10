Benefietavond Kanjerketting succes: dik 42.000 euro opgehaald voor het goede doel

In februari kreeg Nienke Proost (38) te horen dat ze ongeneeslijk ziek is: uitgezaaide galwegkanker. Haar vriendin Charlotte vroeg haar of ze een bucketlist had. Die had ze niet, maar ze wilde wel graag geld inzamelen voor Kanjerketting. De vereniging Kinderkanker Nederland heeft deze kettingen ontwikkeld om kinderen met kanker en hun familie te steunen.

Kanjerkraal

Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. Het ingezamelde bedrag is goed voor zo’n 120 kettingen. ,,De reacties waren fantastisch”, zegt Leijs. ,,Facebook, Instagram en een heleboel WhatsAppgroepen ontploften.”

Leijs en haar man Arno, Nienke Proost en haar man Dirk startten een actie die bestond uit een online veiling en een benefietavond. De benefietavond startte vrijdagavond met een diner in theater De Maagd. Daarna ging het gezelschap naar De Maagd, waar de bands Crazy Little Things en de Sjonnies een feestje bouwden.

Quote Dit had ik nooit verwacht, zo mooi om mee te maken Nienke Proost

,,Dirk en ik werden door Charlotte en Arno vrijgehouden, zodat we met de gasten konden praten”, vertelt Proost. ,,Heel fijn, want we kenden bijna iedereen die aanwezig was.” Ze is er nog een beetje beduusd van. ,,Eerst hoopte ik op duizend euro, later op vijfduizend of heel misschien tien. Maar dit had ik nooit verwacht. Het is zo mooi om dat mee te mogen maken.”

Stichting oprichten

De benefietavond is niet het einde van de actie. ,,We gaan een stichting oprichten”, zegt Leijs. ,,Zodat we in de loop der jaren vaker iets kunnen organiseren voor het welzijn van kinderen.” Ze lacht: ,,Het is wel zo dat we begonnen zijn met een hoogtepunt. Volgens mij is het onmogelijk om hier overheen te gaan, maar we gaan zeker ons best doen.”

Volledig scherm Nienke Proost tijdens de benefietavond. © Proost