B&B op kop van haven Steenbergen

STEENBERGEN - Johan Bosters wil een bed&breakfast openen aan kop van de haven in Steenbergen. Hij heeft het pand aan de Fabrieksdijk 1 gekocht. Bosters is onder andere een van de eigenaren van hotel en brasserie de Kaai , voorheen hotel Aarden.

Maar de B&B gaat hij in zijn eentje runnen. ,,Al kunnen we vanuit de Kaai natuurlijk wel meer bieden aan de gasten. Ze kunnen bijvoorbeeld een ontbijtje komen halen.''

Bosters heeft al ervaring met een B&B in Poortvliet. ,,Ik kom zelf vanuit de kinderopvang. We hadden op een gegeven moment pandjes die niet meer in gebruik waren, maar die we ook niet makkelijk verkocht kregen.'' Waaronder een in Poortvliet. Hij besloot die uiteindelijk voor een deel te verhuren als B&B. ,,Het zat bijna continue vol. Er kwamen echt mensen vanuit de hele wereld heen.''

Uitwijkmogelijkheid

Poortvliet lijkt voor iemand uit Noorwegen geen logische bestemming. ,,Maar voor toeristen is het heel dicht bij Antwerpen of Rotterdam bijvoorbeeld. Dat je binnen drie kwartier op het strand in Vlissingen zit, vinden ze geweldig. Ze kijken heel anders tegen afstanden aan'', legt Bosters uit.

Inmiddels is het pand in Poortvliet verkocht. En nu heeft Bosters dus het plan voor een B&B in Steenbergen. ,,Bij de Kaai hebben we echt een werkerspubliek. Soms hebben we toeristen te gast en die vinden dat we te weinig voorzieningen hebben. Die kan ik met een B&B ook meer bieden. En we hebben een uitwijkmogelijkheid als het hotel vol zit.''