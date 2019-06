‘Ben loyaal, koop lokaal’ luidt oproep Woensdrechtse ondernemers

Dolen in wirwar van tegenval­lers

16 juni De symboliek spat eraf: dat donderdag juist in Bergen op Zoom een Dilemma Doolhof is geopend! Uitgerekend de gemeente die al (na)calculerend vaak vastloopt in een wirwar van tegenvallers en tekorten. Die in de dwaaltuin aan Plein 13 soms een curieuze afslag neemt.