Ben ik een racist?

Actiecomi­te ‘Raden in verzet’ wil meer geld van rijk: GBWP roept Bergse fracties op zich aan te sluiten

18 juli BERGEN OP ZOOM - GBWP roept alle fracties in Bergen op Zoom op zich aan te sluiten bij het actiecomité ‘raden in verzet’ dat de gemeente Zoetermeer recent heeft opgericht. Veel gemeenten verkeren financieel in zwaar weer. Het rijk moet met meer geld over de brug komen zodat gemeenten hun taken fatsoenlijk kunnen uitvoeren, is de boodschap van het actiecomité.