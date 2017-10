Ben Broek en Volkan Tasdan op verkiezingsjacht in Bergen op Zoom

Uit de tent lokken

Zich verkneukelend vertellen Broek en Tasdan over hun project. Alleen hun voorpret werkt al aanstekelijk. ,,We willen ze uit hun tent lokken, op een leuke en positieve manier. Ze echt laten kiezen tussen uitersten. Besteed je geld aan wegen of achterstandswijken? Zodat de verschillen tussen partijen ook echt duidelijk worden", zegt Tasdan. Broek valt hem bij. ,,Uiteraard stellen we ook serieuze vragen over actuele zaken. Maar moeten ze kiezen tussen bijvoorbeeld een dorp in Afrika helpen of een extra lange vakantie houden."