'Beminnelijk mens' Frans Verstraeten (70) uit Huijbergen overleden na ziekte

necrologieHUIJBERGEN - Frans Verstraeten is vorige week vrijdag op 70-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Huijbergen. Hij was een man die veel heeft betekend voor de Huijbergse gemeenschap. Verstraeten was in de voormalige gemeente Huijbergen raadslid en wethouder en was in zijn woonplaats actief als voorzitter van voetbalvereniging Vivoo en de muziekvereniging St. Cecilia.