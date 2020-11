Bellevue van Anita en Frans bestaat 25 jaar: ‘Je moet gevoel in een biertje leggen’

Anita is zo'n beetje opgegroeid in het café. Haar ouders namen de zaak over toen zij elf was. ,,Het stond toen al twee jaar leeg, zij hebben het echt van nul opgebouwd", vertelt ze. In 1995 namen Frans en Anita het over. En hoewel Frans een fulltime baan bij Shell heeft, draaien ze Bellevue toch samen. ,,Frans is aan het eind van de avond altijd degene die nog even een praatje met de gasten maakt", zegt Anita.