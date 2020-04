Bellen in plaats van bezoek: ‘Ik ga met mijn gesprekken de hele wereld over’

Achter glas Bewoners woongroep weten: briefje op de deur betekent geen bezoek

20 april Er hangt een briefje op de deur van de woongroep in Roosendaal. En zolang dat briefje er hangt, komt er geen bezoek. Dat is de eenvoudige werkelijkheid voor de bewoners van Sterrebos, die allemaal een verstandelijke beperking hebben. Ook hun leven ziet er heel anders uit sinds het coronavirus Nederland in de greep heeft. Geen bezoek, niet naar huis en niet naar de muziek-, hobby of sportvereniging.