Belia (22) is de nieuwe uitbaatster van Café Voorwaarts in Nieuw-Vossemeer

Bewoners Sint Elisabeth wonen tijdelijk op Vrederust in Halsteren: ‘het is hier gezellig’

21 juli HALSTEREN - Ze hebben het geschoten, daar op het dakterras van de Bosgaard. Groen uitzicht en over de laan komt altijd wel volk voorbij. Annie Nouwens zit eerste rang. ,,Vooral 's avonds zitten we hier vaak.'' Anneke Luijkx is nog aan het uitpuffen. Ze net met de scootmobiel naar buiten geweest. ,,Bijna tot aan de Sprenge.'' Mia Lagendijk heeft haar als vrijwilligster op het tochtje vergezeld. ,,Volgende week gaan we weer een stukje verder.'' Plonie van de Heuvel zit ook aan het tafeltje en is meer dan tevreden over de nieuwe huisvesting. ,,Het is hier amicaal, gezellig onder elkaar. Dat had ik daar veel minder.''