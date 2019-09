Belgische snelheidsduivel rijdt 145 kilometer per uur waar je 60 mag in Bergen op Zoom

Bergs VVD-raads­lid stopt met illegale caravan­stal­ling in Halsteren

16 september HALSTEREN - Fractieleider Rian Govers van de VVD in Bergen op Zoom en haar man stoppen met een gedeelte van hun illegale caravan- en camperstalling bij hun agrarische bedrijf aan de Tholenseweg in Halsteren. Alle bezitters van kampeermiddelen die buiten op het terrein zijn gestald, hebben een brief ontvangen dat ze voor 30 december hun eigendom moeten verwijderen.