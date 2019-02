Belgische reactor in Doel bij Brabantse grens mag weer aan na lek

Maatschappelijk 'Het advieswerk is leuk en het staat goed op je cv'

9:30 Debbie Meijer (18) uit Bergen op Zoom studeert Communicatie in Breda, maar is in haar vrije tijd vooral actief in haar woonplaats. Daar adviseert ze de gemeente Bergen op Zoom als lid van de Jeugdraad en Gebouw-T en activeert ze jongeren via Social Heroes.