Belgische politie vaardigt opsporingsbericht uit na verdwijning Max Meijer uit Ossendrecht

ANTWERPEN - Voor familie en vrienden van de vermiste Max Meijer (23) uit Ossendrecht zijn het bange dagen. De jonge Nederlander is sinds zondagochtend 6 uur nog steeds vermist na een nachtje stappen met een vriend in Antwerpen. Zijn auto bleef achter, zijn weekendtas met kleding onaangeroerd. De man werd voor het laatst gezien in het Antwerpse Schipperskwartier.

De Belgische politie neemt hoog op en heeft woensdag een formeel opsporingsbericht uitgedaan. De Nederlandse politie, die meewerkt aan het onderzoek, overweegt hetzelfde te doen. Familie en vrienden deelden woensdag in Antwerpen flyers met foto’s van de jongen uit, zonder resultaat.

De vraag blijft: wat is er met Max gebeurd? De Ossendrechtenaar verdween zondagochtend 8 december rond 6 uur in het Schipperskwartier nadat hij een broodje had gegeten bij pitabar Kababu in de Schippersstraat. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een beige parka van het merk ‘Canada Goose’, een jeans en witte sportschoenen. Dat is te zien op camerabeelden die zijn gemaakt.

Kansloos

Een van de donkere scenario's waarmee bekenden en politie rekening houden, is dat Max in het water is beland en is verdronken. De afgelopen tien jaar verdwenen al zeker twaalf mensen op die manier in Antwerpen. Wie in de dokken of de Schelde terechtkwam en niet onmiddellijk gered werd, bleek bijna zonder uitzondering kansloos.

Bij de vermissing van volwassenen geeft de politie zo kort na een verdwijning alleen een opsporingsbericht uit als er sterke aanwijzingen zijn dat er iets ergs is gebeurd. In het geval van Ossendrechtenaar is dat echter niet per se het geval. ,,Er zijn althans geen problemen bekend of aanwijzingen voor een misdrijf of dat hij zichzelf iets wilde aandoen. Integendeel", stelt Mireille Aalders van de politie Zeeland-West-Brabant.

‘Vreemd’

Toch vindt ook de politie de verdwijning 'vreemd’. Dat heeft te maken met de omstandigheden waaronder Max Meijer is verdwenen en de plek en het tijdstip waarop. Het Schipperskwartier is een deels gerenoveerde uitgaansbuurt die vroeger een stevige reputatie had, vlakbij de Schelde en dokken. De vriend met wie de Ossendrechtenaar op stap was raakte hem onverwachts uit het oog . Hij wachtte nog twee uur bij zijn auto, alvorens alleen een taxi naar huis te nemen.

De Belgische politie doet onder meer buurtonderzoek en bekijkt zo veel mogelijk beelden van beveiligingscamera’s, in de hoop een spoor van de Nederlander te vinden.