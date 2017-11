Belgen betrapt met flinke hoeveelheid softdrugs op zak in Bergen op Zoom

Bergse politica Auri Peters niet op kieslijst GroenLinks: 'Dit is politieke moord'

10:49 BERGEN OP ZOOM - Auri Peters, het burgerraadslid dat eerder dit jaar overstapte van de BSD naar GroenLinks, krijgt geen plek op de kieslijst van GroenLinks in Bergen op Zoom. Ze is woest over dit besluit en noemt het 'politieke moord'.