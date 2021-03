Belg (44) bij Hoogerheide aangehouden voor mensensmokkel en vier vreemdelingen aangetroffen in trein bij Breda

Vijf visies Van Mariëtte (79) tot Yoeri (21): vijf West-Brabanders in discussie over de lange lockdown

23 maart Versoepeling van de coronamaatregelen? Het lijkt er voorlopig niet in te zitten nu het aantal besmettingen blijft toenemen. Een gesprek tussen vijf West-Brabanders over de impact van deze tijd. Over knuffeldrang, leeftijdsdiscriminatie en het houden aan restricties. ‘Eén persoon op bezoek? Ik ben weleens ondeugend’.