Belevingsroute 'Rituelen Helen' slaat aan in Steenbergen

STEENBERGEN - Na Allerheiligen komt Allerzielen. Het moment dat we stilstaan bij het verlies van een dierbare. We gedenken en herdenken. De belevingsroute 'Rituelen Helen' op de begraafplaats aan de Nassaulaan in Steenbergen speelt daar op in.

Bij de ingang brandt een vuurkorf. Het vochtige hout knispert. Wie doorloopt passeert een boog met lampjes en kaartjes. Kaartjes ter nagedachtenis aan dierbaren, ouders, grootouders, vrienden en kennissen. De een met foto, de ander alleen met tekst. 'Voor altijd bij ons', staat op een van de kaarten.

Herdenken

Herdenken is waar het vanavond om gaat. In Steenbergen de eerste keer op deze schaal. Samen, maar toch ieder voor zich. Dat is het idee achter de avond. Hilde van Straten, Esther de Ron en Bram Hommel zijn de initiatiefnemers van de belevingsroute. Ervaring heeft het drietal opgedaan tijdens de organisatie van de Lichtjestocht in Bergen op Zoom. "Het idee is ontstaan na het overlijden van mijn zoon", zegt Van Straten.

"In de kerk vond ik niet de troost die ik zocht. Bram Hommel begreep dat en stelde voor een andere manier van herdenken te organiseren. Dat werd Allerzielen Alom en daar is dit een vervolg op."

Lichttunnel

Bezoekers betreden de belevingsroute via een lichttunnel. Ruim negenhonderd kaarsjes staan er langs de route die over het kerkhof voert. Shirley van Overveld deelt engeltjes en sterretjes uit en uitvaartverzorgster Anita Nuiten biedt bezoekers een luisterend oor. Op de achtergrond klinkt muziek van Esther de Ron en Flip de Nijs.

Jeanne Huijsmans is een van de bezoekers. Ze vindt het een prachtig initiatief. "Ik wist van de Lichtjestocht in Bergen op Zoom af. Daar wilde ik altijd een keer heen. Nu hebben we in Steenbergen onze eigen tocht."

Gemoedelijk

Huijsmans begrijpt wel dat er vanavond zoveel mensen op de been zijn. "Het is een makkelijke manier om een keer over de begraafplaats te lopen. De drempel is weg. De lampjes en muziek maken het sfeervol, haast gemoedelijk."

Ineke Ooms, die een eindje verderop naar de muziek van Esther de Ron luistert, komt op Allerheiligen altijd naar de begraafplaats en legt dan een bloemetje. "Dat doe ik ieder jaar, dat hoort erbij. Als ik niet kom, voelt dat niet goed." De Steenbergse vindt het belangrijk om de traditie in ere te houden.

En dat is precies waar het volgens Bram Hommel om gaat. "Mensen blijven de behoefte houden om lief en leed te delen. Los van geloofsovertuiging of leeftijd."