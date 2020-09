Beleef historische verhalen in museum het Markiezenhof

BERGEN OP ZOOM - Het Markiezenhof is dicht. Niet vanwege corona zoals eerder dit jaar, maar vanwege een complete herinrichting van zeven zalen. Als op 10 november de deuren weer open gaan, wordt de bezoeker ondergedompeld in de wereld waar authentieke Bergse verhalen centraal staan.

Drie jaar lang werkt het museum al aan dit nieuwe concept dat met een duur woord storytelling heet. Projectleider Jesse van Tetterode verzekert dat die tijd nodig was. Samen met bewoners, ondernemers, kunstenaars, architecten, scholen en ook professor Moniek Hover is de afgelopen jaren een heel traject doorlopen om de juiste koers te bepalen. ,,Storytelling is een containerbegrip. Je moet kiezen voor een bepaald soort verhaal, leerde Hover ons.”

Bezoeker neemt deel aan verhaal

Het Markiezenhof richt zich op de wereld van geheimen en het vertellen van bijzondere Bergse verhalen. Dit op een moderne manier waarbij gebruik gemaakt wordt van licht en geluideffecten. Bergenaren hebben nu eenmaal veel ervaring met theatertechniek. De bezoeker wordt meegezogen in de verhalen, kan er onderdeel van uitmaken.

Symbool voor de verhalen staat de zeeridder die boven op de toren van het Markiezenhof prijkt. Hij kent de geschiedenis van de stad en de wijde omgeving. En alle geheimen. ,,En dat moet je ruim zien. De Bergse monumenten zijn besloten en dat is geheimzinnig “, vertelt Van Tetterode. Maar de stad herbergt meer geheimen. ,,Zo gaan achter de maskers met de Vastenavend ongetwijfeld ook ‘geheime’ verhalen schuil”, geeft hij een willekeurig voorbeeld.

Quote In de Blauwe Zaal word je straks verwelkomd door de zeeridder die je meeneemt in de wereld van geheimen Jesse van Tetterode, projectleider herinrichting Markiezenhof

De idee is dat het concept storytelling uitwaaiert over de vele andere Bergse monumenten. Het vertrekstation van alle verhalen is het Markiezenhof en dat is in november klaar. ,,De beleving wordt totaal anders”, glundert Van Tetterode, ,,In de Blauwe Zaal word je straks verwelkomd door de zeeridder die je meeneemt in de wereld van geheimen”, ligt hij een tipje van de sluier op.

Volledig scherm De Blauwe Zaal na de herinrichting. © Markiezenhof

Centraal in de Blauwe Zaal staat een mysterieuze box die door een spel van licht en geluid het spektakelstuk van het museum wordt ,,Je wordt ook geprikkeld na te denken over je eigen geheimen.” Want die heeft iedereen stelt geheimenexpert Andreas Wismeijer van de universiteit van Tilburg die ook bij het project is betrokken.

Volgens Wismeijer zijn er zeven redenen waarom je geheimen kunt hebben. Zeven Bergse personages geven in de Blauwe Zaal die redenen bloot. Van Tetterode wil niet alles verklappen, maar een van de personages is Menno van Coehoorn.

Historische figuren komen tot leven

,,Hij had strategische geheimen. Met de kennis die hij had, creëerde hij een voorsprong op zijn tegenstanders.” Elk kwartier wordt de Blauwe Zaal even donker en komt een van de historische figuren tot leven. Het hoofd van Menno van Coehoorn wordt bijvoorbeeld groot op de grond geprojecteerd en dan volgt een audiofragment. ,,De bezoeker wordt er ook op attent gemaakt dat als hij geïnteresseerd is in de historie van Menno van Coehoorn hij ook een kijkje bij Fort de Roovere kan nemen.” En zo worden de verhalen aan elkaar geknoopt.

Volledig scherm Een doorsnede van de geheimengalerij © Markiezenhof

Stripverhaal in geheimengalerij

Na de Blauwe Zaal komt de museumbezoeker in de geheimengalerij. Daar staat op een sokkel het oudste complete brilletje van de wereld. Dat brilletje is ooit gevonden in een beerput en behoorde toe aan een kanunnik.

,,De bril is verloren in een tijd dat er nog geen echte brillen waren. De glazen waren nep, maar het stond intelligent”, weet Van Tetterode. Een student van kunstacademie Sint-Joost heeft dit verhaal in stripvorm gemaakt. ,,Het is in zwart-wit maar je kunt in de zaal een brilletje opzetten en dan zie je in kleur ineens meer tekst die het geheim van de kanunnik vertelt.”

Volledig scherm Met een brilletje ontcijfer je het verhaal in de geheimengalerij. © Pix4Profs/Tonny Presser

Bezoekers kunnen hier ook hun eigen geheimen bewaren, openbaren of ter plekke vernietigen door ze op te schrijven en door de versnipperaar te halen.

Bergse markiezin

In de vier stijlkamers komt het verhaal tot leven van de Bergse markiezin die verstoten is omdat ze beneden haar stand is getrouwd. De kardinaal geeft wel de zegen over het huwelijk maar voert een dubbele agenda. Hij wil de voogdij over het kind uit het eerste huwelijk van de markiezin.

Samen met het digitale ontwerpbureau Wij Doen Dingen worden audiovisuele pareltjes gemaakt om bezoekers het verhaal te laten beleven. Zo komt er een schimmenspel in een van de stijlkamers die de slaapkamer van de markiezin voorstelt. En in een andere kamer komt een gedekte tafel tot leven. In de vierde stijlkamer kun je uiteindelijk met een van de personages op de foto.

Sneakpreviews

Al met al ondergaat het Markiezenhof de komende weken een metamorfose. De kosten van bijna vier ton zijn al verwerkt in de gemeentelijke begroting. Gezien de financieel belabberde positie van Bergen op Zoom is het onzeker of het project in de toekomst verder uitgerold kan worden. In november gaan de deuren officieel weer open, maar de laatste drie weekeinden van oktober zijn er rondleidingen voor maximaal acht personen tegelijk. Wie heel nieuwsgierig is kan kaartjes kopen voor deze sneakpreviews.