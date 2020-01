Belangstelling voor bouwplan Putte enorm

Mogelijk wéér drugsafval in West-Bra­bant: drie olievaten gedumpt bij Bergen op Zoom

14:05 BERGEN OP ZOOM - In Bergen op Zoom is woensdagochtend mogelijk drugsafval gedumpt. Het gaat om drie grote vaten. Deze werden achtergelaten aan de Boslustweg. Onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk om drugsafval gaat.