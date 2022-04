Bekende namen op duo-expositie ‘Over Water, Over Land’ in Essen en Roosendaal

ROOSENDAAL - Het is misschien wel het pronkstuk van de expositie Over Water, Over Land in het Karrenmuseum, net over de grens in Essen. Het plooiwagentje van de Firma H. Jongenelen uit de Raadhuisstraat in Roosendaal.

Het plooiwagentje - wij zouden vouwwagen zeggen - toont de samenwerking die het Karrenmuseum is aangegaan met het Tongerlohuys in Roosendaal. De duo-tentoonstelling Over Water, Over Land is de eerste resultante van die samenwerking. Te zien tot eind augustus.

Havengebied

In beide erfgoedcentra zijn de ontwikkeling en de interactie te zien tussen het vervoer over water- en landwegen aan weerszijden van de grens. Het Karrenmuseum vertelt een verhaal over het wegvervoer en het Tongerlohuys ziet de actualiteit van de ontwikkeling van het havengebied in Roosendaal. Zaterdag en zondag is er een gratis busverbinding tussen beide musea voor de mensen die alles willen zien.

Volledig scherm Karrenmuseum Essen. © Henk den Ridder

Directeur Pieter Verhoeven van het Karrenmuseum zegt tijdens de preview voor BN DeStem dat zijn museum vooral inzoomt op de karrenbouwers in de regio Essen-Roosendaal. ,,Daarom hebben we de wagenmakerij van ons museum wat naar boven gehaald", zegt Verhoeven.

Van Pul Roosendaal

Er staat ook een interactief paneel met alle wagenmakerijen in de regio. Vaak in combinatie met een smidse. Bekende namen uit de regio passeren de revue. Zoals Wagenmakerij Van Pul uit Roosendaal. Jan van Pul (1844-1929) begon dat bedrijf in 1877 in de Hoogstraat. Nazaat Jan van Pul (1957) is in Roosendaal bekend als de vorige baas van de Praxis.

Volledig scherm De smidse in Karrenmuseum Essen. De smidse. © Henk den Ridder

Ook wagenmaker Bartelen uit Nispen wordt gepresenteerd. ,,Dat is nu Garage Jac Bartelen in Nispen", zegt Verhoeven. Het Karrenmuseum heeft veel wagenmakers en smederijen in de regio gevonden. ,,We hebben veel families en heemkundekringen gesproken. Maar ik weet zeker dat we niet alles hebben.”

Quarantainestallen

In Roosendaal is de expositie Over Water, Over Land van het Tongerlohuys te zien in de bibliotheek aan de Markt. Daar is ook de gratis fietstocht op te halen, die rond de expositie is uitgezet. Die voert onder meer langs de Quarantainestallen in Essen en langs de Watermolenbeek.

Volledig scherm Karrenmuseum Essen. © Henk den Ridder