Bekende Bergenaren maken zich zorgen om bezuinigingen: ‘Als je niet uitkijkt, gaat veel verloren’

column Het best bewaarde geheim van Bergen op Zoom

14 november Dirk Hopmans, wie had dat zien aankomen? Ik in ieder geval niet. Maar ik ben blij dat het best bewaarde geheim van het Krabbegat eindelijk is onthuld. Prins Wannes III is de persoon die ons straks voorgaat in de leut, hoe dat er volgend jaar ook uit komt te zien.