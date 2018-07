Behoorlijk wat zakjes met cocaïne aangetroffen in auto van 18-jarige Bergenaar

video Speuren naar rookplui­men vanuit brandtoren Kalmthout: 'dit is mijn achtertuin'

6:30 KALMTHOUT - Een grote rookpluim zien we vanaf de brandtoren op grenspark Kalmthoutse Heide. Het is gelukkig geen brand, maar kerncentrale Doel. Op deze ochtend heerst er serene stilte in het park en bespeuren we geen branden vanaf de toren die 25 meter hoog is.