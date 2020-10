Begroting toont recordtekort van ruim tien miljoen: Bergen vrijwel zeker onder curatele provincie

Een zesde wethouder in Bergen op Zoom? ‘Financieel onverant­woor­de luchtfiet­se­rij’

4 oktober BERGEN OP ZOOM - Lijst Linssen is verbijsterd over het voorstel van GBWP om een zesde wethouder te benoemen. ,,Financieel onverantwoorde luchtfietserij", schrijft Ton Linssen in een verklaring die zondagavond is verstuurd naar burgemeester Frank Petter en alle fractievoorzitters in de gemeenteraad.