BeesRoelers: carnavalsfeest met hardstyle, dance én Snollebollekes

STEENBERGEN - De overeenkomst tussen Snollebollekes en hardstyle dj Marco Spronk, beter bekend als Phuture Noize? Spronk lacht en denkt even na: ,,Ik denk dat we allebei een vier kwartsmaat gebruiken. En ik gebruik ook weleens een tuba in mijn muziek.''

De twee artiesten staan zaterdag allebei in 't Cromwiel tijdens de tweede 'knalnavaleditie' van Bassrulers Outdoor: BeesRoelers. Een carnavalsfeest zonder dweilbandmuziek, maar met dance, freestyle en hardstyle. Dit jaar is feestact Snollebollekes aan de line-up toegevoegd om het feest nog wat aantrekkelijker te maken voor een breder publiek. Daarnaast staat dj Pat B achter de draaitafels, evenals de Steenbergenaren JS&Boyd, de Vaste Stampgasten en STTRBSTN. De populaire Phuture Noize sluit BeesRoelers af. ,,Ik ga doen waar ik goed in ben en dat is er een leuke avond van maken'', zegt hij.

Sfeer in muziek

Het is hard gegaan met de carrière van de 23-jarige Spronk. ,,Ik heb vorig jaar mijn opleiding afgerond en besloten dat ik vol voor de muziek wil gaan'', vertelt hij. ,,Mijn eerste album is supergoed ontvangen, dat is wel heel vet.''



Wat hem van andere hardstyle dj's onderscheidt is dat hij een bepaalde sfeer in zijn muziek wil leggen, vertelt hij. ,,Ik heb een soort singer-songwriter aanpak. Ik bedenk van tevoren wat ik met een nummer wil. Op die manier wil ik een verhaal vertellen.''

Voorproefje

In 2017 stond hij op grote podia als Qlimax en Defqon. 't Cromwiel kan zaterdag iets minder bezoekers aan. ,,Mensen vragen me vaak of dat nou heel anders is. Maar in principe maakt het niet uit of je nu 800 bezoekers hebt of duizenden. Je moet ervoor zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft.''

,,Misschien maak ik nog wel een remix van een carnavalsliedje.'' Tijdens BeesRoelers kunnen de feestgangers alvast een voorproefje van het nieuwe album van Phuture Noize verwachten. ,,En ik ben altijd heel serieus bezig met muziek, maar het lijkt me wel leuk om dat een keer niet te zijn. Dus misschien maak ik nog wel een remix van een carnavalsliedje.''

Carnavalsfeesten zonder de traditionele muziek zijn in opkomst. Dat ziet Spronk ook, die na zijn optreden in Steenbergen nog twee carnavalsfeestjes op de agenda heeft staan. ,,Het is leuk dat er steeds meer aandacht is voor andere muziekstijlen. Het hoeft niet altijd dezelfde muziek te zijn. Uiteindelijk is carnaval een uitlaatklep om even hersenloos te feesten.''