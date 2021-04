Bedrijvigheid in Auvergnepolder ‘zonder dat het hart van het gebied wordt aangetast’

Dat verrassende plan werd donderdagavond door bestuurslid Eugène van den Eijnden in de Dorpsraad Halsteren gepresenteerd. De leden reageerden overwegend positief op het voorstel dat ook door voorzitter Piet Soffers werd omarmd. ,,We zien dit als handreiking naar de gemeente. We willen meewerken aan meer bedrijvigheid, zonder dat de Auvergnepolder in zijn hart wordt aangetast.’’

Open karakter van de polder

De Dorpsraad heeft zich altijd mordicus verzet tegen elk plan dat het open karakter van de polder aantast. In de Bergse politiek dringen ondertussen bijna alle partijen aan om een deel van de polder om te zetten in bedrijventerrein. Daarom is de Dorpsraad volgens Van den Eijden op zoek gegaan naar een alternatief. ,,We willen graag zelf de regie in handen houden.’’



Kern van het nieuwe voorstel is aan te sluiten bij de bestaande bedrijvigheid in de Theodorushaven. De groenstrook met vooral ruim veertig jaar oude populieren zou dan moeten wijken en opschuiven in noordelijke richting, meer de kant van Halsteren op. Van den Eijnden heeft ondertussen al informeel overleg gevoerd met de gemeente en de bedrijvenvereniging TNP. ,,Ik krijg positieve reacties.’’