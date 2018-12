Bedrijven niet meer welkom op Bergse milieustraat

Syrische asielzoe­kers uit Oosterhout en Bergen op Zoom moeten 9 en 4 jaar cel in voor 'terreurver­le­den’

14 december OOSTERHOUT/BERGEN OP ZOOM - Twee Syrische asielzoekers moeten negen en vier jaar de cel in omdat ze onderdeel uitmaakten van een terroristische organisatie in Syrië voordat ze naar Nederland kwamen. Daarnaast smokkelden ze een derde Syriër het land in en had een van hen hier een hennepplantage.