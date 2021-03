Bedrijfsleven hard nodig om techniekonderwijs van de toekomst vorm te geven

BERGEN OP ZOOM - Scholen en bedrijven uit de bouw- en schildersbranche zijn aangehaakt op het programma Sterk Techniekonderwijs (STO). Nu de sectoren logistiek, agrofood en maintenance nog. Doel is dat onderwijs en het bedrijfsleven op de Brabantse Wal in de toekomst beter op elkaar aansluiten. Zodat leerlingen een opleiding volgen voor een baan in de regio.

Als bedrijf aanhaken op de trein die onder de naam Techniektalenten door West-Brabant rolt, kan woensdag 24 maart tijdens een online informatiebijeenkomst. ,,Die avond gaan om 20.00 uur live met een tv-uitzending”, zegt programmaleider Patrick 't Hart van STO. ,,Zie het als een kennismakingsavond waarin we een stip op de horizon plaatsen. Die stip is leerlingen warm maken voor een baan in de techniek. Laten zien dat er in die sector op de Brabantse Wal volop kansen liggen.”

Quote Nu de trein nog langzaam rolt, kun je het verschil maken Patrick 't Hart, Programmamanager Sterk Techniekonderwijs

Eind vorig jaar is gestart met Sterk Techniekonderwijs. Inmiddels ziet ‘t Hart steeds meer bedrijven van Woensdrecht tot Steenbergen aanhaken. ,,Vooral uit bouw- en schildersbedrijven. Dat is mooi, maar we zijn er nog lang niet. De uitdaging voor nu is zorgen dat bedrijven uit de drie topsectoren aansluiten. Dan heb ik het over agrofood en biobased, sterk vertegenwoordigd in Steenbergen en Bergen op Zoom. Maintenance, zoals vliegbasis Woensdrecht en Fokker. En tot slot de logistiek, zoals een Mepavex.”

‘Samen de schouders eronder’

Tijdens de informatiebijeenkomst maakt het bedrijfsleven kennis met bekende en minder bekende gezichten uit het onderwijs. ,,Dit is het moment om samen de schouders eronder te zetten”, zegt 't Hart. ,,Nu de trein nog langzaam rolt, kun je als bedrijf het verschil maken. Meedenken over hoe onderwijs en het bedrijfsleven nauwer met elkaar kunnen samenwerken. Zodat er uiteindelijk samenwerkingsverbanden ontstaan en leerlingen worden opgeleid voor de banen van de toekomst.”

Het kabinet trekt de komende drieënhalf jaar bijna 4 miljoen euro uit om het techniekonderwijs in de regio Brabantse Wal te stimuleren. Bedrijven als Cargill halen nu al personeel uit het buitenland. Voorlopig lijkt er nog geen einde aan de krapte op de arbeidsmarkt te komen. Met duizenden openstaande vacatures als gevolg. De voorspelling is dat die de komende vijftien jaar blijven toenemen. Deelnemen aan de informatieavond kan via deze link.