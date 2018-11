Bedacht in Bergen op Zoom: een step voor in de stad

Toekomst van 't Cromwiel in handen Steenberg­se raad

16:00 STEENBERGEN - De toekomst van gemeenschapshuis ‘t Cromwiel in Steenbergen ligt in de handen van de gemeenteraad. Wethouder Esther Prent kaatst de bal terug naar de gemeenteraad en geeft twee keuzes: het contract met Hydra, de huidige beheerder van ‘t Cromwiel per 1 januari opzeggen of aanpassen zodat Hydra nog even in beeld blijft.