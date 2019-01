Bassrulers Steenbergen op derde plek tijdens Festival Chart Awards: Best Harder Styles

STEENBERGEN - In de omgeving van Steenbergen kent iedereen het evenement Bassrulers wel. Elders in het land is dat voor veel mensen waarschijnlijk anders. Daar komt wellicht verandering in, want Bassrulers is op de derde plaats beland in de landelijke Festival Chart Awards in de categorie 'Best Harder Styles Festivals.'