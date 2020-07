Basketbalcompetitie ZBAC is begonnen in Bergen op Zoom

Geen inschrijfgeld

Gijs Verhoeven is de woordvoerder voor Young Ones. ,,Dit is een vriendenteam. Ik zelf ben er ook via een vriend bijgekomen. Er wordt altijd gespeeld op een gemoedelijke leuke manier, maar ik wil wel winnen. Twee jaar geleden hebben we de ZABC gewonnen." Zowel de politie als Young Ones hebben maar net genoeg spelers om aan de wedstrijd te beginnen. In het begin hebben de teams moeite om te scoren. Uiteindelijk klopte Young Ones de Politie met 28-24.