Basisschool Op Dreef in Putte voorlopig dicht door coronabesmetting

Corona: beeldbel­len met de dokter is blijvertje

15 juni ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Niet meer naar de polikliniek voor een afspraak met de gynaecoloog of neuroloog. Niet meer naar het ziekenhuis voor bloedtransfusie of chemo-therapie. Digitale zorg op afstand is door het rond waaierende virus in een stroomversnelling gekomen. Dat wordt niet meer teruggedraaid, zeggen ze in het Bravis ziekenhuis.