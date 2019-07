Basisschool El Feth in Bergen op Zoom: ‘identiteit en kwaliteit’

BERGEN OP ZOOM - Nee, ze is niet islamitisch, ze draagt geen hoofddoek en evenmin beheerst ze de Arabische taal. Wel voert Monique van den Branden de directie van de islamitische basisschool El Feth, al een jaar of tien. Daarvoor was ze groepsleerkracht, op dezelfde school. Aan het eind van haar negentiende schooljaar op El Feth is ze nog lang niet klaar. ,,Het ultieme doel is een doorgaande leerlijn, met kinderopvang en buitenschoolse opvang onder één dak. Dat is voor werkende ouders veel praktischer.''

Het aantal leerlingen is de afgelopen tien jaar zo ongeveer verdubbeld, van destijds 142 tot bij de laatste telling 249. Een verdere groei wordt verwacht. Het gevolg: ruimtegebrek. Vanaf het schooljaar 2020-2021 verhuizen de groepen zeven en acht tijdelijk naar de bovenlaag van het noodgebouw van de Anton van Duinkerkenschool. Twee lokalen zijn daar voor El Feth beschikbaar. Plus een half leslokaal dat straks wordt gebruikt als gebedsruimte. Over mogelijke logistieke problemen wil Van den Branden nog niet te hard nadenken. ,,We hebben ruim een jaar om oplossingen te bedenken. Een verschuiving van lesuren kan een optie zijn. Het mag in ieder geval niet ten koste gaan van de lestijd.''

Identiteit

Van den Branden is gepast trots op wat er de voorbije jaren is bereikt. Openheid, dat was voor haar een speerpunt, vanaf het moment dat ze directeur werd van de bij de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) aangesloten El Feth. ,,We waren vroeger nauwelijks bekend.'' Het gevolg daarvan: misverstanden en vooroordelen. ,,Natuurlijk profiteren we van de landelijke groei van islamitische basisscholen. Ouders kiezen steeds meer voor identiteit. Maar het gaat even goed om de kwaliteit van het onderwijs. We zijn een school zoals elke andere. We hebben alleen een andere grondslag.''

Verdubbeling

Bijna 90 procent van de leerlingen komt uit de wijk Gageldonk-West. Maar ook zijn er leerlingen afkomstig uit andere delen van de stad en zelfs de regio Antwerpen. ,,Ouders zijn mobieler geworden.'' Het afgelopen schooljaar had El Feth in de groepen 3, 4 en 6 al dubbele klassen. Bij de huidige groei zal die verdubbeling over een vijftal jaar in alle groepen zijn gerealiseerd. ,,Dat is in het voordeel van de leerkrachten, die daardoor veel meer kunnen sparren met een directe collega. En je kunt beter tegemoet komen aan de behoeften van het kind, zowel sociaal-emotioneel als didactisch.''