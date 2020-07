Basisschool De Krabbenkooi trekt lessen uit corona-onderwijs

Kind beter leren kennen

Ook het contact tussen ouders en leerkrachten is nu beter dan ooit, meent Van Meer. "Normaal gesproken sprak je altijd dezelfde ouders, zij die regelmatig iets willen bespreken. Nu spraken we meer dan ooit met álle ouders." Emke: "Ik heb van ongeveer al mijn leerlingen de kamer en daarmee de thuissituatie gezien. Sommige dingen vallen dan ineens op hun plek. Dat intensieve contact met ouders hopen we erin te houden in de toekomst."

Digitale vergaderingen

Verwaal verwonderde zich over de zelfstandigheid van sommige leerlingen. "Je had er echt leerlingen bij die besloten op donderdag extra hard te werken zodat ze vrijdag lekker vrij zouden zijn. Dat zelf indelen van tijd kunnen ze hier op school niet." Lachend: "Ineens hebben we er een paar uitmuntende planners bij.”

In een mum van tijd hebben leerkrachten zich digitaal ontwikkeld. Van Meer: "Als we nu een oudervergadering hebben en de vader kan er niet bij zijn omdat hij in Amsterdam is, klappen we even de laptop open. Voorheen dachten we daar niet eens aan." Emke: "Hoewel ik ervan overtuigd ben dat er niets gaat boven een fysieke leerkracht, zie ik deze periode ook als een enorme groei voor ons allemaal. Voor de leerlingen, maar zeker ook voor de leerkrachten. Sinds corona is ons team hechter dan ooit."