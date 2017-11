Basisschool Casembroot uit Sint-Annaland mag optreden voor Máxima

In de aflevering van het muzikale spelprogramma van AVROTROS namen drie groepen uit Zeeland het tegen elkaar op. De gecombineerde groep 6,7 en 8 van de Regenboog in Hoedekenskerke en groep zes én groep zeven van de Casembroot uit Sint-Annaland. Ze deden verschillende spellen en de muziekvideo's die ze samen met bekende Youtubers hadden gemaakt, werden beoordeeld door jurylid Leona Philippo. De beste video werd gemaakt door de kinderen uit groep zeven van de Casembroot en dat gaf uiteindelijk de doorslag. ,,Het was superleuk'', zegt juf Diana Burgers van groep zeven van de Casembrootschool. ,,We hebben verloren, maar het was een heel leuk avontuur'', zegt juf Jenneke van den Dries van de school in Hoedekenskerke. ,,Voor de kinderen was het natuurlijk even jammer, maar we zijn er wel bij de opnames als publiek.''