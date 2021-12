Basisscholen toch eerder dicht, maar wie past op als ouders gaan werken? ‘Opa en oma’

Bergse Suzie (14) zwemt Nederlands record: ‘De paralym­pics zou ik wel heel gaaf vinden’

BERGEN OP ZOOM - Suzie Pellis is nog maar net 14, maar zette afgelopen weekend al een Nederlands zwemrecord op haar naam. ,,Ik wist dat ik het kon, ik had het al eerder gezwommen maar toen was het niet officieel. Mijn coach zei dat ik het op het NK nog maar eens moest proberen en dat lukte!”

12 december