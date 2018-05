Basisscholen en Ravelijn zoeken oplossing voor vandalisme in Steenbergen

De Steenbergse basisscholen binden samen de strijd aan tegen het toenemende vandalisme. Dat is nodig. Nog altijd sneuvelen ruiten, verlichting en moeten creaties van de kinderen het ontgelden. Cameratoezicht en extra bewaking zijn recente maatregelen. Maatregelen waar de scholen niet blij mee zijn. ,,Als school wil je van een plein geen fort maken. Het moet een verlengstuk zijn van de wijk", aldus Wietse Visser, directeur van basisschool Gummarus.

Cameratoezicht

Bij de Nieuwe Veste kunnen ze even opgelucht ademhalen. Geen ruiten ingegooid. Geen verlichting vernield. En het speelgoed in het speelhuisje is er nog. Dat was enkele weken geleden anders. Net nadat een groep ouders tijdens vrijwilligersdag NLdoet het plein flink had opgeknapt, sloegen de vandalen toe. Zelfs de regenpijpen van de school waren niet veilig.

Dat laat directrice Anne van Loon niet nog een keer gebeuren. Dus komt er cameratoezicht op het plein en laat ze extra controles uitvoeren door een beveiligingsbedrijf. Ook komen rondom de scholen borden met 'verboden toegang'. Vanaf dat moment keert op de Nieuwe Veste de rust terug. ,,Blij van dergelijke maatregelen word je niet. Een plein heeft een buurtfunctie. Dat wil je openstellen", zegt Van Loon.

Geen bewaking

Quote Een plein heeft een buurtfunc­tie. Dat wil je openstel­len. Anne van Loon Ook op de Maria Regina school was het in de meivakantie raak. Er sneuvelden ruiten. ,,Het is een aantal maanden geleden gestart met rotzooi op het plein", zegt directeur Eric Graafmans. ,,Lege zakjes chips, flesjes frisdrank. Langzamerhand wordt het steeds vervelender." Ook Graafmans heeft maatregelen getroffen. Zoals een camera gericht op het plein.

Extra bewaking en camera's gaan er op basisschool Gummarus niet komen. ,,Vandalisme is van alle tijden. Het is een terugkerend probleem. Nu wat frequenter dan andere jaren. Het plein hermetisch afsluiten wil ik niet. Kinderen kunnen hier tot half zes veilig spelen. Dat moet zo blijven. Wel is het goed dat we als scholen samen kijken hoe we het vandalisme in Steenbergen kunnen aanpakken."

Overleg

Daar is ook Anne van Loon van de Nieuwe Veste voorstander van. ,,Binnenkort hebben we overleg. Daar sluit ook middelbare school 't Ravelijn bij aan. Samen met de wijkagent en boa's bespreken we de problemen en zoeken we naar een oplossing."