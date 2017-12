Bart Nieuwkoop en Ellen Walrave Sportman en Sportvrouw van het Jaar in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - In Theater de Maagd zijn vrijdagavond de sportitels verdeeld tijdens de 41e editie van het Rabo Sportgala. Alle achttien genomineerde sporters en sportverenigingen uit Bergen op Zoom waren daarvoor uitgenodigd en daarvan vielen zeven sporters en één sportteam in de prijzen.

Voorzitter Loes Franken van de commissie sportverkiezingen zei dat ze zich ieder jaar verbaast over al dat sporttalent. Volgens Franken had een groot aantal mensen op hun favoriet gestemd en daarmee een belangrijk aandeel in de einduitslag gehad.

Sportman en sportvrouw

Voetballer Bart Nieuwkoop de rechtsback van Feyenoord werd verkozen tot sportman. Nieuwkoop debuteerde dit jaar in de Champions League. Bij de vrouwen ging de titel van sportvrouw 2017 naar de 19-jarige Ellen Walrave van jeu de boulesvereniging Petangeske. Op het Europees kampioenschap voor beloften (18-22 jaar) behaalde ze op het onderdeel precisie schieten petanque een bronzen plak.

Sportploeg

Het judo kata-team van sportschool Shintai, die zich elk jaar aanmeldt voor een titel, werd net als in 2008 en 2016 uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. Shintai werd 4e op het WK Kata en 5e op het EK. Op het NK werd twee keer een eerste prijs gewonnen.

Aanmoedigingprijs

De Christ van Wijk aanmoedigingsprijs was voor de 13-jarige Lotte Haest. De Spado-atlete werd in haar leeftijdscategorie Nederlands kampioen polsstokhoogspringen zowel indoor als outdoor en Nederlands kampioen discuswerpen. Jan Smeijers werd seniorsporter 2017. De oud-postbode, die 72 jaar is, fietst nog bijna dagelijks een lange afstand. Een rit van honderd kilometer of meer is geen uitzondering.

Vrijwilliger

Gaby Niemantsverdriet, de voorzitter van voetbalvereniging Dosko werd verkozen tot sportvrijwilliger. Hij is al bijna 50 jaar lid van Dosko, doorliep alle topjeugdteams, was zes jaar trainer van de selectie en sinds 2009 voorzitter.

Sporter met beperking

Heel speciaal was de uitreiking voor sporter met een beperking. Christel Verbogt bekend van de Mis(s) verkiezing 2017 en het gezicht van de landelijke campagne voor gehandicapte kinderen reikte de prijs uit aan Suzie Pellis. De 9-jarige oogst met haar zwemtalent veel bewondering, te meer daar ze een deel van haar onderarm mist. Ze werd Nederlands paralympisch kampioen bij de minioren meisjes. Haar droom is om in 2024 mee te doen aan de Paralympics in Parijs.

Sportevenement