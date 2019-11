Ballenvanger in brand gestoken bij voetbalclub Halsteren: daders zijn gefilmd

Gemeente ‘onzicht­baar’: ‘Bergen op Zoom gaat de wijken in’

7:17 BERGEN OP ZOOM - Wie moet je bij de gemeente hebben als er iets mis in je wijk. Als je vragen hebt. Een probleem. Vaak tasten bewoners in het duister. Gaan van het welbekende kastje naar de muur. Want de gemeente is ‘onzichtbaar’. In Bergen op Zoom gaat dat veranderen. Per wijk en dorp komen er ‘wijkverbinders’. Ambtenaren als aanspreekpunt.