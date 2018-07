Badr Hari: 'Ik ben niet zoals onze troetelvechter Rico Verhoeven'

De Gentiaan in Bergen op Zoom wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw

14:54 BERGEN OP ZOOM - Woon- en winkelcomplex De Gentiaan aan het Piusplein/Kastanjelaan in Bergen op Zoom wordt de komende jaren in twee fases gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Daarmee is de geplande renovatie van de baan. Met de nieuwe plannen is 25 miljoen euro gemoeid.