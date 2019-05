Babynieuws uit Steenbergen: kameel Alexander is geboren

Op het circusterrein op het Steenbergse Floraplein lopen bezoekers zo de tent met kamelen binnen. In deze tent is een speciaal hokje gereserveerd voor Alexander en zijn moeder Suleika. Op 27 april is Alexander geboren. ,,Alles is goed gegaan tijdens de geboorte", vertelt tourneeleider Kevin van Geet. ,,Soms moeten we wel helpen met geboortes, maar dit ging allemaal goed. Hij stond bijna gelijk op zijn benen.”