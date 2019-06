Avondvierdaagse Huijbergen is verbazingwekkende fraaie routes

Jurgen van Keulen uit Ossendrecht loopt met zijn dochter Juliette voor de eerste keer mee bij de avondvierdaagse in Huijbergen. Hij verbaast zich over de fraaie routes door het Huijbergse natuurschoon.

Voor Juliette is het de eerste keer dat ze een wandelvierdaagse loopt. “Ik loop in Huijbergen mee omdat ik hier op de basisschool zit”.

De 66 jarige René van Eekelen uit Huijbergen is er trots op dat hij de wandelaar is die de meeste Huijbergse vierdaagsen op zijn naam heeft staan. “Dit is de vierenveertigste keer en ik kijk nu al uit naar nummer vijftig”, lacht hij. Hij liep vorige week mee in de avondvierdaagse in Ossendrecht en volgende week is hij present bij de Woensdrechtse avonddriedaagse.